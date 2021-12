Le Printemps du Jazz 100 % numérique

Organisé par la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, ce rendez-vous est celui de tous les amoureux de jazz. Cette édition aura une dimension pédagogique et se déroulera sous la forme d'une série de master classes ouverte aux élèves et étudiants en présence de trois artistes confirmés. Ceux-ci seront à voir et à écouter en ligne et en direct via la chaîne YouTube et la page Facebook du festival. Il s'agit du pianiste Mario Canonge (lundi 29 mars à 19 h 30), du saxophoniste Pierre Bertrand (mardi 30 mars à 19 h 30) et de la pianiste Carine Bonnefoy (mercredi 31 mars à 19 h 30).

Renseignements : www.printempsdujazz.fr