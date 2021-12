Le “Printemps des poètes” est lancé

En 2022, les médiathèques de Paris-Vallée de la Marne vont de nouveau participer à la 24e édition du “Printemps des poètes“. L'objectif reste le même : rendre accessible la poésie au plus grand nombre. “L’éphémère“ est le thème retenu pour cette nouvelle édition. Saisissez les petits instants que vous offrent la vie et la nature et laissez libre cours à votre imagination sous toutes les formes poétiques possibles. Les textes sont à faire parvenir jusqu’au 22 février par courrier (médiathèque Jean-Pierre-Vernant, 9, place des Martyrs de Châteaubriant 77500 Chelles) ou par courriel (bibliotheques@agglo-pvm.fr). Il est également possible de déposer son poème dans l’une des 14 médiathèques du réseau de lecture publique de Paris-Vallée de la Marne. Au terme de cet appel, un recueil de poésies sera édité et distribué à partir du 23 mars dans les médiathèques à l'occasion de l’opération "Un dernier vers pour la route".