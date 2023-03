Le Printemps des jardiniers à Savigny-le-Temple

Cet événement, organisé dans le domaine de la Grange-la-Prévôté, à Savigny-le-Temple, et qui rassemble régulièrement plus de 11 000 visiteurs, aura pour thème le vivant cette année. C’est aussi un moment incontournable pour les amoureux du jardin, du potager et des nouvelles formes d’agriculture.

Pendant deux jours, le samedi 25 et le dimanche 26 mars (10 heures-18 heures), les visiteurs trouveront des objets artisanaux, des outils de jardinage, de la décoration de jardin, des graines et des produits locaux et régionaux, ainsi qu’un grand choix de plantes, de fleurs, d’arbustes, de bulbes, de semences, d’herbes et de légumes du potager.

70 exposants présents

70 exposants sont attendus, dont de nombreux artisans et associations (Attelages de Rougeau, Groupement des agriculteurs biologiques d’Île-de-France, Savigny-sans-Frontières). Parallèlement, deux films sur le thème du vivant seront projetés dans le cadre de l’Écofestival en partenariat avec le cinéma Prévert. Enfin, une nouveauté cette année : la découverte de l’éco-pâturage avec les moutons d’Ouessant et des chèvres installés dans le parc du Domaine.