Le Printemps des études en chiffres

2 393 visiteurs professionnels sont passés par le Printemps des études, soit une hausse de +9,77 %% par rapport à 2013. En trois sessions, le nombre de visiteurs a augmenté de plus d'un tiers. Beau succès également en termes de qualité de visitorat :

- 24,27 %% des visiteurs appartiennent à des entreprises de plus de 1 000 salariés (contre 21,24 %% en 2013).

- 37,48 %% des visiteurs sont des dirigeants d'entreprise (contre 36,16 %% en 2013).

Un succès pour les neuf grandes conférences qui ont reçu 1 402 auditeurs et les 58 rendez-vous organisés par 42 sociétés de la filière études. Le Printemps des études a également accueilli plusieurs sociétés participantes venant directement des Etats-Unis, des Pays-Bas, du Japon, d'Allemagne, de Suisse ou de Suède.