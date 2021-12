Le président de la CCI de Djibouti à la rencontre des entreprises seine-et-marnaises

Formation, management, transport, transit, échanges commerciaux… Fatouma Diouf, présidente d'Efitrans et vice-présidente du Medef Seine-et-Marne, a accueilli avec les représentants de la CCI Seine-et-Marne, ainsi que Pierre Vitte, élu à la CCI et ancien président du Medef Seine-et-Marne, la délégation menée par le président de la CCI de Djibouti, Youssouf Moussa Dawaleh, pour quelques instants d'échanges.

L'élu consulaire s'est dit prêt à accueillir les entrepreneurs seine-et-marnais et à leur mettre à disposition des bureaux sur place pour qu'ils puissent « travailler main dans la main » avec les entreprises implantées localement. La prochaine étape ? La signature d'une convention de partenariat, pour graver dans le marbre les relations qui unissent désormais les deux territoires.

A la tête d'une délégation d'une vingtaine de femmes et hommes d'affaires, le président de la Chambre de commerce de Djibouti (CCD), a également participé, à l'ouverture de la Rencontre des entreprises Francophones (REF) organisée dernièrement par le Medef, en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). A l'issue, une déclaration scellant les volontés et objectifs communs du patronat francophone a été signée.

Avec des institutions stables, Djibouti, troisième port d'Afrique, a fait le choix d'une stratégie d'ouverture économique et de développement de partenariats internationaux. En 2018, les FCE 77 avaient été invitées par la CCI de Djibouti et le consulat de Paris à « découvrir les atouts économiques de ce pays à la situation géographique avantageuse et au cadre juridique incitatif » lors de la Foire internationale de Djibouti, avec l'objectif de tirer profit des opportunités de développement commercial international.