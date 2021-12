Le premier service de PMA du département

Auparavant, les couples désireux d'être parents devaient se rendre à l’extérieur du département pour bénéficier du service de PMA. Ils allaient au CHU Jean-Verdier de Bondy (Seine-Saint-Denis), à Reims ou dans des cliniques privées. Ce service de PMA sera désormais accessible à l’hôpital de Meaux.

Cet accord est né d’un partenariat entre l’hôpital public et le laboratoire privé Biofutur. Ce centre de PMA se situera au sein de la maternité de Meaux. Il comprendra le laboratoire Biofutur, deux salles de prélèvements sanguins, deux autres pour les échographies, une salle de consultation gynécologique et une autre de consultation biologique. Les pères auront deux pièces de recueil de sperme et pour les mères deux salles de transfert embryonnaire.

La maternité de Meaux, qui enregistre déjà 3 240 naissances par an, n'a pas fini de donner la vie.