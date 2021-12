Le préfet inaugure le nouveau centre d'incendie de Bois-le-roi

Etaient aussi de la partie le président du conseil départemental Jean-Jacques Barbaux, le président de la commission administrative des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, du président de la commission administrative du SDIS, Pierre Bacqué, et le directeur départemental des services d’incendie et de secours, le colonel Éric Faure. Ils ont donc tous procédés à la coupure du ruban autour du préfet.

La nouvelle caserne, de type HQE (haute qualité environnementale), a été pensée de manière à optimiser l’éclairage naturel et faciliter les apports solaires. L’utilisation de matériaux de construction comme le zinc patiné ou le bois a été privilégié.

Tous les sapeurs-pompiers de Bois-le-Roi étaient présents pour participer à cette cérémonie, ainsi que de nombreuses personnalités et élus du secteur, qui ont pu visiter ce nouveau centre d’incendie et de sécurité (CIS).