Le port du masque en extérieur maintenu jusqu'au 31 mai

Après un premier arrêté, publié le 18 mai sur son site internet et sur les réseaux sociaux, annonçant la fin de l'obligation du port du masque en extérieur dès le 19 mai, la préfecture a effectué un rétropédalage et a rectifié le tir en publiant un second communiqué. Dans celui-ci, on pouvait lire que le port du masque en extérieur était finalement maintenu sur tout le département jusqu'au 31 mai.