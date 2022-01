Le port du masque de nouveau obligatoire à l’extérieur

Au fil de ces derniers jours, les indicateurs de la progression de l’épidémie n’ont cessé de se dégrader. La Seine-et-Marne a ainsi enregistré, pour la semaine du 20 au 26 décembre, un taux d’incidencede 1 006, 6 pour 100 000 habitants (contre 949/100 000 la semaine précédente) et un taux de positivité de 11, 2 % (contre 10, 7 % la semaine précédente). En Île-de-France, le taux d’incidence est de 1 249, 9/100 000 habitants contre 1 237, 7 la semaine précédente.

Ces chiffres, corrélés à un taux élevé d’occupation des lits en service de réanimation ou en unité de soins critiques, conduisent à maintenir une offre de vaccination la plus large possible (19 centres de vaccination et opérations éphémères). Cette offre va s’accompagner d’un redressement du niveau de protection des populations par plusieurs mesures de freinage. Ainsi, le port du masque sur la voie et dansl’espace publics va être rendu obligatoire dans toutes les communes du département à compter du 31 décembre pour une durée d’un mois. Les personnes pratiquant une activité sportive, les mineurs de moins de 11 ans, les personnes handicapées, les personnes circulant à l’intérieur des véhicules particuliers et professionnels, les cyclistes et les usagers des deux-roues motorisés ne sont pas concernés par cette mesure. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 135 euros.

Les risques accrus de diffusion du virus à l’occasion des festivités de la nuit du 31 décembre conduisent également à la prise de mesure circonstancielles :

Les débits de boissons et restaurants fermeront à 2 heures du matin, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

La consommation d’alcool sur la voie publique sera interdite du 31 décembre (18 heures) au 3 janvier (6 heures).

Les soirées dansantes seront interdites dans tous les établissements recevant du public, ainsi que les lieux publics, couverts ou non couverts, du 31 décembre (18 heures) au 3 janvier (6 heures).

Par ailleurs, le préfet a demandé aux forces de l’ordre une vigilance toute particulière pendant la nuit de la Saint-Sylvestre pour veiller, notamment, au respect de ces mesures de freinage. Des contrôles et la surveillance de sites seront renforcés.