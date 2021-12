Le port du masque à l'extérieur plus obligatoire le 17 juin et le couvre-feu levé le 20 juin

Cet allègement des restrictions sanitaires a été annoncé par le Premier ministre ce mercredi 16 juin à l'issue du Conseil de défense sanitaire et du Conseil des ministres. Le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire à partir du jeudi 17 juin (sauf circonstances particulières), tandis que le couvre-feu, actuellement en vigueur de 23 heures à 6 heures, sera levé le dimanche 20 juin. En revanche, le masque devra continuer à être porté dans les lieux clos. ‘'Ces mesures répondaient à un vrai besoin. Les très bons résultats enregistrés ne les justifient plus'', a déclaré le chef du gouvernement.

C'est l'amélioration générale de la situation sanitaire qui a poussé l'exécutif à assouplir les mesures. La France se situe, en effet, en-deçà du seuil des 5 000 cas par jour. ‘'Nous vivons un moment heureux d'une forme de retour à la vie normale'', s'est félicité le Premier ministre. Ce dernier a, par ailleurs, appelé les Français à se faire vacciner et a fixé à ‘'fin août'' l'objectif de ‘'35 millions de vaccinés avec deux doses''.