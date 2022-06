Le Pop Corn Labyrinthe Val d’Europe vous attend

Grâce au Pop Corn Labyrinthe, les citadins n’ont plus besoin de faire des centaines de kilomètres pour se mettre au vert ! Chaque été, ce parc de jeux s’installe dans les champs de maïs de toute la France. Celui de Val d’Europe, à Coupvray, ouvre début juillet. Dans ce labyrinthe de maïs géant, petits et grands pourront découvrir de nouveaux jeux, résoudre des énigmes passionnantes et vivre des sensations fortes une fois le soleil couché avec l’animation nocturne Les Nuits de l’horreur. Le Pop Corn Labyrinthe Val d’Europe est né de l’imagination de Jean Marc Levesque, un agriculteur briard tombé sous le charme des labyrinthes de maïs. Pour lui, ce parc est une alternative aux écrans et à la surconsommation. En plus de sa dimension ludique, le Pop Corn Labyrinthe a pour vocation de sensibiliser les citadins au monde agricole grâce notamment à des panneaux pédagogiques réalisés par l’association Passion Céréales..

31, route de Chalifert, Coupvray. Ouvert tous les jours (10 heures-17 h 30) en juillet et août et les mercredis (10 heures-17 h 30) et week-ends (10 heures-17 h 30) en septembre. Renseignements : www.popcornlabyrinthe.fr