Le pôle médical de Sénart va s'agrandir

L'Etablissement public d'aménagement Sénart et Carré Haussmann Promotion ont signé dernièrement un acte de vente pour la réalisation de la première extension (2 646 m2) du pôle médical de Sénart. Cette opération vient renforcer la fonction fédératrice du centre commercial Westfield Carré Sénart et son attractivité à l'échelle régionale.

Ouvert six jours sur sept, le centre de santé de Lieusaint réunit, depuis septembre 2019, plus d'une quarantaine de médecins spécialistes (ophtalmologistes, ORL, cardiologues, radiologues et gynécologues) et dispose d'un laboratoire d'analyses médicales, d'un centre de radiographie, d'un opticien, d'une pharmacie, ainsi que d'une unité pour des consultations médicales accessibles sans rendez-vous.

Cette première extension, dont les travaux débuteront d'ici la fin de cette année, va permettre de compléter l'offre de soins de proximité déjà proposée sur le territoire de la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud (GPS) avec de nouvelles spécialités : un cabinet dentaire et ses différentes spécialisations (implantologie, orthodontie, chirurgie dentaire), un cabinet de radiologie (scanner et IRM supplémentaires), un cabinet de médecine esthétique et des nouvelles spécialités médico-chirurgicales (médecine interne, pédiatrie, gastroentérologie, neurochirurgie, rhumatologie). Le pôle médical sénartais devrait également enrichir son offre avec la création, prévue pour le premier semestre de 2023, d'un centre de médecines complémentaires et alternatives à vocation régionale.

A terme, l'ensemble du projet “pôle médical Sénart 2” sera composé de deux bâtiments avec un accueil central, dont le terrain d'assiette présentera une surface totale de 5 292 m².