Le point sur les activités physiques et sportives

Les établissements d'activités physiques et sportives sont autorisés à organiser des pratiques sportives de plein air, à l'exception de celles ne permettant pas de respecter les règles de distanciation physique, à savoir les sports collectifs, les sports de combat et les activités aquatiques en piscine.

Sont ainsi praticables par exemple le VTT, la randonnée pédestre et équestre, le cyclisme, le golf, le tennis en simple, etc. Les autres activités demeurent donc interdites.

Les activités autorisées se déroulent dans les conditions permettant le respect de la distanciation physique, qui est de 5 m pour les activités modérées, et de 10 m pour les activités intenses. Elles ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de 10 personnes.

Les exploitants peuvent limiter l'accès à leurs établissements pour respecter les mesures de précaution, et en conditionner l'accès au port d'un masque de protection.

Plus d'informations par mail à l'adresse ddcs-sportspourtous@seine-et-marne.gouv.fr