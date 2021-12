Le point sur la campagne vaccinale en Seine-et-Marne

Au 2 octobre, 70, 4 % des Seine-et-Marnais avaient reçu au moins une primo injection et 68, 4 % possédaient un schéma vaccinal complet. Les enfants de plus de 12 ans sont désormais 65 % à avoir reçu au moins une dose. La campagne de vaccination dans les établissements scolaires se poursuit et sera quasiment terminée le 23 octobre, date du début des vacances scolaires.

S’agissant des plus de 75 ans, ce sont 87, 9 % d’entre eux qui ont reçu une première injection. Mais un peu plus de 11 000 personnes de cette tranche d’âge ne sont toujours pas vaccinées. Ce retard est une source de vulnérabilité collective dans l’hypothèse où le pays connaitrait une reprise épidémique au cours de l’hiver.

Par ailleurs, la campagne de rappel vaccinal, lancée le 1er septembre, concerne prioritairement les personnes âgées ayant terminé leur schéma vaccinal il y a plus de six mois. Une montée en charge rapide de cette campagne est essentielle pour garantir un bon niveau de protection.

Afin d’accélérer la vaccination des personnes âgées de plus de 80 ans, qu’il s’agisse des premières, des deuxièmes vaccinations ou des rappels, la campagne nationale “Vaccinons nos aînés“, engagée le 15 octobre, se déroulera jusqu’au 30 novembre. Les Seine-et-Marnais ont désormais la possibilité d’être vaccinés dans une des 91 officines de pharmacie proposant la vaccination ou bien chez un professionnel de santé (médecin traitant ou cabinet d’infirmier).

Enfin, les personnes concernées par la campagne annuelle de vaccination contre la grippe, qui débutera le 26 octobre, ont la possibilité de se faire vacciner concomitamment par les deux vaccins (antigrippe et anti-Covid-19) le même jour.