Le Point d'Accès au Droit de Montereau répond à tous vos problèmes juridiques

Cette année, plus de 5000 justiciables ont sollicité le PAD de Montereau. Cette structure municipale est gérée et coordonnée par trois agents mis à disposition, avec la collaboration du Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau et le soutien du Conseil départemental.

Ce lieu permet d'accueillir et d'écouter toute personne rencontrant un problème juridique ou administratif. Son domaine d'intervention est vaste : difficultés familiales, administratives, infraction pénale, litiges de voisinage ou encore défense des droits de l'enfant. En fonction du problème rencontré, l'usager est orienté vers l'interlocuteur approprié.

Cette année, les professionnels les plus sollicités ont été : les conciliateurs de justice (factures de téléphones, nuisances sonores, incivilités), les avocats (renseignements sur les procédures de divorce, sur l'autorité parentale) et le défenseur des droits (droits de l'enfant et lutte contre les discriminations).