Le plus grand pumptrack de France en chantier à Montévrain

Déployé sur une surface de près de 6 000 m², avec 780 mètres linéaires de tracé, ce pumptrack sera un des plus grands parcours en boucle fermée du monde et même le second plus grand d'Europe continentale, derrière celui de Zurich qui trône aujourd'hui avec 1 000 mètres linéaires de tracé, dont 820 mètres de tracé en boucle fermée, annonce l'aménageur EpaMarne.

Le site est composé de quatre circuits de différents niveaux repérés par un code couleur, afin de satisfaire tous les pratiquants et amateurs. Un circuit vert de 90 mètres (dédié à la découverte de la glisse pour les plus jeunes et les draisiennes), un circuit bleu de 230 mètres (pour les pratiquants de niveau intermédiaire en rollers, skateboard, trottinette, BMX, VTT), un circuit rouge de 380 mètres (consacré aux plus expérimentés en passage « pompé », « enroulé », ou « sauté ») et un circuit « hors catégorie » de 90 mètres réservé à la pratique plus « extrême », où la maîtrise du saut sera nécessaire pour passer avec style des bosses pouvant aller jusqu'à 6 mètres de long. Destiné au plus grand nombre, le circuit pourra accueillir des enfants à partir de 3 ans jusqu'aux compétiteurs les plus chevronnés.

L'aménageur public EpaMarne et la ville de Montévrain, tous deux partenaires, ont souhaité offrir un environnement urbain valorisant la proximité en s'adressant aux jeunes, aux familles, aux seniors de même qu'aux professionnels qui travaillent sur la commune ou alentours. Le projet, financé par EpaMarne, maître d'ouvrage dans le cadre de l'aménagement de la ZAC de la Charbonnière, devrait aboutir dès le mois de juillet prochain.