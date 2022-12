Le Plan Grand Froid jusqu’au 18 décembre

En raison de températures actuellement résolument négatives, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de déclencher le niveau orange du PlanGrand Froid à l’instar de plusieurs départements de la région Île-de-France.

La mobilisation des moyens, déjà effective depuis le 9 décembre, a été ainsi prolongée et renforcée. Des moyens supplémentaires ont été déployés par l’État, afin de permettre le soutien, l’accompagnement et la mise à l’abri des personnes les plus vulnérables, notamment les personnes sans domicile.

Le Samu Social renforcé

Plusieurs mesures ont été également prises : renforcement des écoutants au numéro d’urgence sociale 115, mobilisation des maraudes sociales bénévoles de la Croix Rouge et de l’Ordre de Malte, renforcement du Samu Social avec deux binômes supplémentaires, extension des jours et horaires d’ouverture de trois accueils de jours (Meaux, Melun et Chelles) et capacités de mise à l’abri supplémentaires 24h/24 à Melun, Meaux et Tournan-en-Brie.