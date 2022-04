Le “Plan 10 000 jeunes“ en faveur de l’insertion

Le “Plan 10 000 jeunes“ offre plus de 10 000 stages, contrats d’apprentissage et autres opportunités à des collégiens de 3e, lycéens, apprentis et aux étudiants jusqu’à 26 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap dans le cadre d’un service civique) jusqu’à la fin de cette année scolaire.

Actuellement, 8 000 jeunes sont déjà accueillis dans les différentes composantes du ministère de l’Intérieur. Des offres sont ainsi proposées dans les services de police, les casernes de gendarmerie, les unités de sécurité civile, à la préfecture, les sous-préfectures et dans tout service départemental dépendant du ministère de l’Intérieur. Ces opportunités dans des domaines variés (informatique, mécanique, communication, logistique, restauration…) ont vocation à bénéficier aux jeunes en grande difficulté et résidant notamment dans les quartiers de reconquête républicaine.

Dans le détail, 3 000 offres sont à la disposition des moins de 18 ans : 1 800 stages de 3e et 1 200 stages de citoyenneté au sein des cadets de la République de la gendarmerie nationale. Quant aux 18-25 ans, ce sont plus de 7 000 offres qui les attendent : 1 500 contrats d’apprentissage de six mois à trois ans, 4 000 stages de six mois (maximum) pour les étudiants en BTS, DUT, licence ou master, ainsi que 1 500 missions de service civique de six mois à un an.

www.plan10000@seine-et-marne.gouv.fr