Le Pays de Meaux sensibilise les jeunes aux dangers d'internet

Si internet est un formidable outil d'apprentissage, il n'est pas sans risque, notamment pour les enfants. Confrontés de plus en plus tôt, ceux-ci y exposent leur santé (troubles du sommeil, perte de concentration) et leur sécurité (cyber harcèlement, vol de donnée). La Communauté d'agglomération du Pays de Meaux a donc décidé de sensibiliser et de responsabiliser ces jeunes “e-citoyens”. Car la question de la citoyenneté se pose autant dans la vie réelle que dans le monde virtuel. Si des actes de harcèlement sont constatés dans les établissements scolaires, ils peuvent aussi trouver leur origine ou se poursuivre sur les réseaux sociaux. La crise sanitaire n'a rien arrangé et l'isolement, engendré par cette dernière, a multiplié les contacts numériques et donc les risques.

Avec comme partenaire la Gendarmerie nationale de Meaux, l'agglomération meldoise a ainsi travaillé sur l'élaboration d'un outil de communication adapté et son choix s'est porté sur un objet du quotidien : le set de plateau-repas. L'idée est de profiter de la pause repas pour sensibiliser les élèves et leur transmettre des gestes réflexes permettant une navigation responsable. Protection des données personnelles, mots de passe, esprit critique, contenus inappropriés et publication de contenus : il s'agit aussi de leur donner des clefs de prévention et de leur communiquer le numéro national d'aide de la plateforme “Net Ecoute”.

Cette action a d'abord connu une phase de test avec le collège Nicolas Tronchon de Saint-Soupplets, seul établissement du territoire en zone gendarmerie. Les sets ont été ainsi mis à la disposition de la cantine scolaire du 31 mai au 11 juin et un guide, réalisé par les services de l'agglomération, a été distribué aux parents d'élèves, notamment pour sensibiliser les externes. Le 7 juin, une deuxième distribution a été effectuée au sein du collège Albert Camus, toujours à Meaux.

« Nous avons décidé de mener une politique volontariste sur cette question et d'agir au plus tôt, afin de sensibiliser nos jeunes et les responsabiliser », a déclaré Jean-François Copé, président de l'agglomération du Pays de Meaux. « Nous avons également à cœur d'informer les parents, qui doivent être leurs premiers interlocuteurs en cas de difficultés. L'objectif n'est pas de diaboliser cet outil, mais de leur transmettre toutes les clés permettant une utilisation sans danger. »

