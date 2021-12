Le Pays de Meaux redonne vie à un espace agricole dégradé

Autrefois décharge à ciel ouvert, cet espace a désormais un tout nouveau visage et verra progressivement la nature y reprendre ses droits. Débutée en février, la remise en état de cette parcelle du Bois-du-Chêne a duré trois mois. Le terrain agricole privé de 2,5 hectares situé sur la commune d'Iles-les-Villenoy avait en effet été occupé en 2017 par 350 roms. A leur départ, les élus avaient découvert « une montagne de déchets à évacuer ». Les élus du Pays de Meaux s'étaient saisis du dossier et avaient décidé d'accompagner la commune en faisant appel à la Safer d'Île-de-France (société d'aménagement foncier et d'établissement rural).

Le service de compensation des impacts sur la biodiversité, né du partenariat entre Biotope (expert français en ingénierie environnementale) et la Safer, avait identifié la SNCF. L'entreprise a donc pris en charge le projet (d'un coût de 459 000 euros) de réhabilitation du terrain et son entretien durant 20 ans, au titre des mesures compensatoires qu'elle doit mettre en œuvre dans le cadre des travaux du Charles De Gaulle Express.

Une nouvelle source de déchets identifiée

« Alors que nous pensions que le terrain était totalement nettoyé, nous avons eu la mauvaise surprise de trouver une nouvelle poche enfouie de déchets », a malgré tout précisé Jean-François Copé, président de la CAPM, lors de l'inauguration du site, indiquant que la Safer a missionné un bureau d'études pour y remédier. « Malgré ce contretemps, le programme de restauration écologique de faune et de flore se poursuit avec l'intégration de nouvelles espèces ciblées (Chardonnet élégant, lézard des murailles...) et de semis de prairie », s'est réjoui l'édile. Pour finir, un apiculteur de Quincy-Voisins y installera ses ruches à l'automne.