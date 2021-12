Le Pays de Fontainebleau reçoit un coup de pouce de plus de 3,1 millions d'euros

« Il faut rappeler qu'il s'agit d'un travail commun engagé avant même la création du Pays de Fontainebleau. » Pascal Gouhoury, son président, a salué dernièrement la signature pour trois ans de ce contrat intercommunal de développement (CID) de plus de 3 millions d'euros, conclu entre le Département et la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau. Quatorzième a avoir été officialisé, ce CID prévoit 15 actions sous maîtrise d'ouvrage de l'intercommunalité. Aussi, 60 % du montant de l'enveloppe lui sont réservés.

Près de 527 000 euros seront notamment affectés à la base nautique de La Magdeleine à Samois-sur-Seine, 264 000 euros à la réfection et l'extension des terrains de tennis de Bourron-Marlotte et 98 000 euros à la mise aux normes et l'extension de l'accueil de loisirs de Cély-en-Bière. S'agissant des investissements dédiés aux communes, on notera l'extension du pôle de coordination gérontologique « Clic Facil » à Samoreau, la construction d'une bibliothèque à Bois-le-Roi, d'une chaufferie biomasse avec réseau de chaleur pour cinq bâtiments communaux, comprenant la nouvelle école maternelle de Perthes-en-Gâtinais.

La place du Clos à Héricy sera également aménagée. « Le CID a été la première action qui a permis aux maires de ce futur territoire de se connaître, d'apprendre à travailler ensemble et de trouver un consensus », a tenu à rappeler Pascal Gouhoury. En effet, le Pays de Fontainebleau a évolué sous l'action du préfet pour passer de 5 à 26 communes le 1er janvier dernier, comptant aujourd'hui plus de 68 000 habitants.

« Cet outil est vraiment intéressant en ce qu'il permet de financer des d'équipements structurants, tant pour l'intercommunalité que pour les villes elles-mêmes », a-t-il souligné, précisant que ce « CID 1 » allait appeler à la signature d'un autre contrat. Et de conclure « c'est une aide précieuse alors que nous sommes au tout début de cette aventure du Pays de Fontainebleau ».