Le Pays Créçois et les 3 Chambres consulaires s'engagent durablement

Cette convention a pour objectif de permettre au Pays Créçois et aux Chambres consulaires d'établir de nouveaux axes de collaboration, lesquels se matérialiseront par des actions dédiées, entre autres, au développement économique, à l'animation du territoire, à la réalisation d'observatoires et d'études, et à la création/reprise d'entreprises.

Les élus du Pays Créçois et des Chambres consulaires se félicitent de ce partenariat qui constitue « un acte mutuel fort et durable, qui renforce nos liens et apporte une continuité et un aboutissement à une étroite et solide collaboration engagée de longue date au service du développement économique du territoire ».

Cette collaboration s'est principalement construite autour de la participation des Chambres aux évènements du Pays Créçois et de leur accompagnement des réseaux et des entreprises.

Les Chambres sont, ainsi, intervenues en situation de crise auprès des chefs d'entreprises lors des inondations de juin 2016 et de janvier 2018. Elles ont ainsi apporté conseils et appuis aux entreprises sinistrées, aidant à la mise en œuvre de solutions concrètes et adaptées, aussi rapidement que possible.

Attachées à la proximité et à la défense des intérêts des entreprises qu'elles représentent, les Chambres consulaires de Seine-et-Marne œuvrent de manière complémentaire, aux côtés des intercommunalités, à l'attractivité et au développement économique des territoires.

« Cette convention de partenariat avec le Pays Créçois va nous permettre d'être encore plus efficaces ensemble. De plus, par ces temps de disette des ressources publiques attribuées à nos Chambres, la pérennité de cet engagement intervient dans une logique de mutualisation des compétences territoriales au bénéfice des entreprises », soulignent les élus consulaires.

À propos de Seine-et-Marne ACC'tive



Menant des actions conjointes depuis 2012, puis engagées sous l'identité commune Seine-et-Marne ACC'tive depuis 2015, les Chambre d'Agriculture, Chambre de Métiers et de l'Artisanat et Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne représentent 77 008 entreprises du département.



Établissements publics de l'État animés par des chefs d'entreprises élus, les Chambres sont à la fois les interlocuteurs de l'État sur les questions d'aménagement du territoire et de déploiement des politiques publiques, et des acteurs de terrain incontournables au service des entreprises et du développement économique.



Co-signataires en 2016 d'une charte de coopération avec le Conseil départemental de Seine-et-Marne, les trois Chambres consulaires sont également engagées à mener toute action de développement profitable au département, pour lui permettre de s'affirmer et de trouver sa place, notamment dans l'espace régional.