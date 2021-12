Le patrimoine industriel de la Seine-et-Marne se dévoile

Saviez-vous que la commune de Saint-Mammès fut l'un des principaux carrefours du système de navigation intérieure centré sur Paris et qu'elle accueillit jusqu'à 11 chantiers de construction et de réparation navales en 1930 ? Qu'en 1829, la production des 400 carriers de Fontainebleau s'élevait à près de 2,9 millions de pavés ? Ou encore que l'espace culturel Les 26 Couleurs à Saint-Fargeau-Ponthierry abritait au début du XXe siècle l'ancienne centrale électrique de la manufacture de papiers peints Leroy ?

Ces lieux et beaucoup d'autres sites emblématiques du patrimoine industriel et artisanal de la vallée de la Seine sont racontés et illustrés dans L'industrie au vert qui vient de paraître. Cet ouvrage est la synthèse d'une étude d'inventaire menée par le Département de Seine-et-Marne et la Région Île-de-France depuis 2008. Une équipe de chercheurs, photographes, cartographes a mené un travail au long cours : recueil d'informations dans les archives, rencontre d'industriels, de propriétaires, réalisation des reportages photographiques, etc.

L'étude a porté sur 52 communes et a mis en lumière un patrimoine très diversifié et souvent méconnu : du petit moulin, héritage de l'Ancien régime jusqu'au silo, de l'atelier d'artisan jusqu'à l'ensemble industriel, de la machine au geste du travail… L'architecture est parfois modeste, parfois monumentale. Vestiges, friches, reconversions, usines en activité, tous les sites témoignent d'une histoire.

Préfacé par Valérie Pécresse, présidente de la Région et Jean-Jacques Barbaux, président du Département, l'ouvrage est constitué d'une introduction proposant une mise en perspective historique, d'une quarantaine de monographies sur des lieux majeurs et d'un répertoire d'environ 250 sites.