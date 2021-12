Le pass sanitaire maintenu dans les grands centres commerciaux en Seine-et-Marne

Un pass sanitaire est donc toujours exigé à l'entrée des huit centres commerciaux seine-et-marnais de plus de 20 000 m2. C'est la décision prise le 30 août par le tribunal administratif de Melun. Contrairement à leurs confrères des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de l'Essonne, les juges seine-et-marnais ont rejeté le recours déposé contre l'arrêté préfectoral actuellement en vigueur. Face au même argumentaire (l'impossibilité d'accéder aux biens et aux services de première nécessité), ils ont estimé qu'il n'y avait pas urgence à revenir sur la mesure. Les auteurs de ce recours ont annoncé leur intention de faire appel devant le conseil d'Etat.