Le partenariat Chine Seine-et-Marne renforcé

L'objectif est posé par le Département : « favoriser des projets profitant aux acteurs du tourisme, de la culture et de l'économie des deux territoires ». Avec cette signature, le Département « consacre plus de deux ans de travail avec la ville de Penghzou, qui compte 800 000 habitants ».

C'est la ville de Moret-Loing-et-Orvane qui avait inité ces liens culturels et touristiques avec la ville de Bailu. Le Département indique avoir « ensuite souhaité s'associer à cette coopération et lui insuffler une plus grande dimension pour faire de la Chine son premier partenaire étranger dans les domaines touristique, économique et culturel ». Ce dernier a d'abord souhaité nouer des relations Pengzhou, une ville voisine de Bailu.

Proche de l'aéroport de Chengdu, dans le Sichuan, cette ville propose des vols réguliers vers Roissy et « offre un fort potentiel de développement ». Industrie chimique verte, médecine biologique, aérospatial, construction de villes écologiques, textile… Ses ambitions sont nombreuses. Un office du tourisme dédié aux « atouts et pépites patrimoniale de Seine-et-Marne » a déjà ouvert à Bailou, ainsi qu'un showroom centré sur les entreprises du département et leurs produits.