L'édition 2020 du Paris-Villaroche Air Legend annulée

" De par la recrudescence de cas de Covid-19, le Paris-Villaroche Air Legend, prévu les 12 et 13 septembre 2020 à l'aérodrome de Melun-Villaroche, n'aura finalement pas lieu cette année ", annonce l'agglomération de Melun Val de Seine.

Les organisateurs travaillaient depuis plusieurs mois avec les collectivités locales et l'Agence régionale de santé. " Nous avions conçu un référentiel Covid décrivant le dispositif sanitaire spécifique envisagé afin de prévenir les risques de propagation du virus lors du Paris-Villaroche Air Legend 2020, dans le plus grand respect des préconisations gouvernementales ", racontent les organisateurs, qui rappellent que le Gouvernement avait annoncé le 11 août la prolongation de l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'au 30 octobre.

Une demande de dérogation avait été déposée auprès des services préfectoraux. " La zone ouverte au public représente 214 220 m2, et nous attendions environ 30 000 spectateurs sur le week-end, soit une moyenne de 15 000 personnes par jour. Ceci assurait plus de 14 m2 par personne, en plein air ", poursuivent-ils.

Malgré tous les efforts fournis par l'équipe organisatrice, la préfecture a répondu par la négative, en apportant trois raisons : " le brassage de population impliquant des visiteurs venus de l'extérieur du département , " la difficulté de mise en place de circuits de circulation ne permettant pas de retour en arrière " et " la non-garantie d'un espace suffisant entre les visiteurs dans la zone de démonstration ".

Que les futurs spectateurs soient toutefois rassurés, les billets achetés pour le spectacle de cette année sont automatiquement valables pour le prochain show, en 2021. Toutefois, les remboursements sont possibles lorsque la demande en est faite auprès des organisateurs.

Rendez-vous en 2021 pour retrouver le Paris-Villaroche Air Legend, qui s'était déjà fait une place auprès des plus grands show au niveau mondial. Et les organisateurs de garder, malgré tout, la tête haute : " Les préparations pour l'édition 2021 sont déjà lancées, avec de superbes surprises au programme ! "