Le Paris Beer Festival les 4 et 5 septembre

Depuis huit ans, le Paris Beer Festival s'est installé comme un rendez-vous majeur de la scène brassicole en Île-de-France. Les amateurs ne s'y trompent pas et viennent de plus en plus nombreux découvrir et déguster la diversité des bières proposées par les brasseurs indépendants.

À l'heure où la crise sanitaire et économique frappe les microbrasseries françaises, dont certaines sont convoitées par les grands groupes brassicoles, il semble crucial pour le Paris Beer Club de faire de cet enjeu culturel, économique et humain le thème de cette 8e édition. Celle-ci sera ainsi placée sous le signe de la solidarité avec l'ensemble des acteurs de la filière brassicole artisanale et indépendante.

Deux brasseries seine-et-marnaises participeront à cette manifestation. Il s'agit de « L'Instant » à Pontault-Combault et de « Crazy Hops », située dans le village de Vaux-sur-Lunain.

Paris Beer Festival, les 4 (12 heures-minuit) et 5 septembre (12 heures-21 h 30) au Ground Control (81, rue du Charolais, Paris XIIe). Entrée : 5 euros (en ligne) et 7 euros (sur place). Renseignements : www.parisbeerfestival.fr.