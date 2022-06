Le parc du Balory inauguré à Vert-Saint-Denis

Les aménagements de ce parc, qui abrite l’écoquartier du Balory (491 logements à haute performance environnementale) ont été co-construits par l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Sénart et la ville de Vert-Saint-Denis. Les habitants ont été également associés à sa conception. La réalisation de ce nouveau quartier visait à créer une offre résidentielle complémentaire et attractive. Relié au centre-ville et aux aménités par des liaisons douces et par un carrefour sécurisé sur la RD306, l’écoquartier du Balory allie mixité sociale (323 logements en accession et 168 logements sociaux) et mixité des formes d’habitat (160 maisons individuelles et 331 logements collectifs). Avec 13 000 jeunes arbres, baliveaux et arbustes plantés, le parc du Balory, doté de trois aires de jeux et d’un parcours sportif, fait office de “poumon vert“ du quartier. A ce titre, ce projet a obtenu le soutien du programme d’investissements d’avenir “Ville de demain“ piloté par la Banque des Territoires. Lieu de détente et de promenade, le parc tisse un lien entre le bourg et les nouveaux logements.