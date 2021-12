Le parc Disneyland dévoile son futur visage

Après le dévoilement de la zone dédiée à l'univers de Marvel, de nouveaux éléments ont émergé. L'expansion du site de près de 31 hectares devrait voir la création d'un lac de trois hectares, autour duquel seront implantés les nouveaux univers (Marvel, Star Wars, la Reine des neiges).

Cette pièce d'eau sera l'occasion de proposer « des promenades », des spectacles aquatiques (fontaines, sons et lumières, effets spéciaux) et d'implanter de nouveaux restaurants. Une montagne de près de 40 mètres de haut sera également construite en surplomb, pour reconstituer le royaume d'Arendelle (la Reine des neiges). Comme la zone réservée à Star Wars, cet univers proposera une « expérience totale » avec une attraction majeure, des points de restauration, des boutiques et des rencontres exclusives avec les personnages.

« Ce nouvel espace en plein air viendra agrémenter la beauté et le côté déjà immersif du Parc Walt Disney Studios, tout en offrant la scène idéale pour les spectacles qui se joueront de jour comme de nuit. Cela nous permettra de proposer une expérience toute nouvelle » explique David Wilson, “site portfolio executive” à Euro Disneyland Imagineering, la division qui conçoit et développe les attractions parisiennes.