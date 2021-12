Le Parc des Félins au petit jour

Situé dans le domaine forestier de la Fortelle à Nesles, le Parc des Félins accueille des espèces rares nées en captivité et regroupées selon leur continent d'origine. Il offre la possibilité d'observer 26 espèces de félins sur les 36 (sur)vivants sur notre planète.

À travers cinq circuits de promenade, un circuit en train et un film en 4D, les visiteurs effectuent un véritable périple autour du monde. De l'Europe à l'Asie, en passant par l'Amérique et l'Afrique, il est possible d'admirer les célèbres tigres blancs, la grâce des panthères des neiges, des ocelots ou des lynx de Sibérie, mais aussi les nombreux lémuriens qui évoluent sur une île d'un hectare.

Avoir le privilège d'observer ces animaux à l'aurore est extraordinaire, alors profitez-en !

Au programme :

6h – 9h : accueil des visiteurs– Café/ Muffins

Observation des félins dés 6h30 et surtout le repas en famille des lions, une occasion extraordinaire de découvrir les félins comme si vous étiez dans la savane au cœur de la nature.

9h – 19h30 : visite traditionnelle dans les allées du parc

Tarifs :

de 6h à 9h les tarifs : 25 €/adulte, 17€ pour les enfants de 3 à 9 ans comprenant l'entrée au Parc + 1 boisson chaude et un muffin à la Caz'Kroute,

Tarif abonnés, tickets préventes : supplément 6€

Tarif normal dès 9h jusqu'à la fermeture du parc