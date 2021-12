Le parc de Noisiel labélisé “Eco Jardin” pour la deuxième fois

Après une première labélisation de trois ans en 2015, le parc de Noisiel est de nouveau récompensé. Avec une note globale de 97 sur 100, le label a été renouvelé pour une durée de cinq ans. Baptisé “Eco Jardin”, ce label a été lancé en 2012 pour valoriser la gestion écologique des espaces verts. Le travail écologique des jardiniers chargé de l'entretien des sites naturels en France est ainsi récompensé.

« Avec un jardin partagé, une zone humide de 2 000 m2, de l'éco-pâturage, une biodiversité importante et l'absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires, le parc de Noisiel respecte l'ensemble des critères essentiels à la labélisation », précise l'agglomération. En effet, un suivi de la consommation d'eau a été mis en place, si bien qu'aujourd'hui le parc n'est plus arrosé, sauf lors des nouvelles plantations.

Les agents environnementaux se déplacent en voitures et vélos électriques, tandis que le ramassage de déchets sur le parc se fait avec l'aide de deux ânes. Cet espace protégé de 87 hectares a été créé au XVIIIe siècle, soit durant la même période que le château de Noisiel.

L'agglomération en a la gestion et l'entretien depuis 1980. Sa composition ? De grandes prairies et de petits bois ou l'on trouve des espèces variées et remarquables : platanes et marronniers centenaires, séquoias géants, bambous, érables… Avec une faune et une flore importante, martin-pêcheur, cardamine, etc.

En 2019, 154 sites naturels se sont vus attribuer ou renouveler le label “Eco Jardin”. Au total, se sont plus de 500 sites qui sont labélisés partout en France.

Les principes de base du label

- Le gestionnaire est bien engagé dans une démarche de gestion écologique, avec une prise en compte de la structure du site, du sol, de l'eau, de la faune et de la flore, des matériaux et mobiliers utilisés, des matériels et engins, de la formation du personnel, et de l'accueil du public ;

- des audits réalisés par des organismes externes compétents et indépendants et basés sur des grilles d'évaluation communes

- un comité de labellisation multipartite, composé de l'ensemble des parties prenantes du secteur pour un portage multi-acteurs

- l'engagement dans une démarche d'amélioration continue.