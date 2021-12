Le parc d'accrobranche de la base de Jablines est ouvert

C'est la première structure implantée en Seine-et-Marne. Elle compte six parcours comprenant six tyroliennes, dont une 300 mètres de long (la plus grande d'Île-de-France). L'un des circuits d'accrobranche (15 mètres de hauteur) est dépourvu d'arbres, une première en France. Les différents parcours sont ouverts aux petits et grands les mercredis et week-ends (hors vacances scolaires), ainsi qu'aux écoles, de 10 heures à 19 heures. Des nocturnes (21 heures-minuit) seront organisées cet été. Les tarifs vont de 10 euros à 29 euros. Les réservations et les paiements se font uniquement en ligne. Port du masque et distanciation physique obligatoires.

Renseignements : jablinesaccrocamp.com. Tél. : 01 85 49 17 40.