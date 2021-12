Le parc animalier Parrot World stoppé dans son élan

Une mesure injustifiée pour Eric Vignot. Selon le fondateur de Parrot World, il n'y a aucun risque sanitaire. Cet ancien pharmacien et créateur de l'Institut de recherche en microbiologique (IRM) est tout à fait conscient des gestes barrières à faire respecter. « Le port du masque, la distribution de gel hydroalcoolique et l'absence d'animations empêchent tout risque d'un point de vue épidémiologique, estime-t-il. D'autre part, une promenade en famille en plein air et au milieu des animaux est bénéfique pour la santé physique et mentale. Il n'y a rien de tel pour renforcer ses défenses immunitaires. »

Sans revenus depuis plus de trois mois, Parrot World doit faire face à des frais fixes (nourriture et soins pour plus de 600 animaux, salaires des soigneurs et des vétérinaires), tout en ne bénéficiant d'aucune aide gouvernementale, car il n'était pas encore ouvert en 2019.

Afin de faire entrer un peu d'argent dans les caisses, Eric Vignot a décidé d'ouvrir sa boutique le samedi matin à partir du 13 février, de 10 heures à 13 heures. Il peut aussi compter sur quelques initiatives solidaires locales (don de fruits et légumes pour les perroquets par le magasin Grand Frais de Coulommiers, achat de billets d'entrée par des entreprises partenaires et par le Département). A Parrot World, on croise les doigts pour pouvoir rouvrir début mars.