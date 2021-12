Le parc animalier parrot world ouvrira ses portes le 15 août

Après 17 mois de travaux, le chantier du Parrot World entre dans sa dernière ligne droite. À partir du 15 août, c'est une expérience ludique et pédagogique, à 30 minutes de Paris, au milieu de la nature amazonienne qui attend les visiteurs.

Niché en plein cœur de la campagne briarde, Parrot World (le monde des perroquets) est un parc immersif réparti en deux zones : l'Amazonia Trek et le Patagonia Trek. Les perroquets y sont les vedettes avec carrément un « hôtel » et une infirmerie qui leur sont réservés.

Côté Amazonie, une centaine d'oiseaux colorés (aras, amazones et conures de Patagonie notamment) évolueront au sein d'une volière géante de 10 000 m2 et de 15 mètres de haut. Ils partageront leur territoire avec des jaguars et des loutres géantes.

Côté Patagonie, place aux manchots de Humboldt, étonnants oiseaux incapables de voler, mais nageurs hors pair. Nandous (voisins de l'autruche) et guanacos (appartenant à la famille des lamas) seront également observables.

Le parc présentera d'autres attractions : Cabane 1001 pattes (zone dédiée à la biodiversité), Radeau des cimes (aire de jeux géante) et Ranch des enfants (territoire des chèvres naines et des alpagas). Quant aux gourmands, ils seront attendus au Carbet-Manger, un restaurant monté sur pilotis et situé au-dessus de la rivière des loutres géantes. On pourra également passer une nuit à l'intérieur du Parrot World avec la construction de 5 lodges pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes et perchés à 3 mètres de haut. Dépaysement garanti !

Enfin, dernière étape incontournable du circuit, le campement de la Parrot Wildlife Foundation. Ce lieu d'apprentissage sera consacré à l'écosystème de la jungle amazonienne et aux actions de conservation menées en Amérique centrale et du sud. Le parrain de cette fondation n'est autre que Jamy Gourmaud, le célèbre animateur télé.

« A terme, il y aura aussi des espaces dédiés à l'Asie, l'Afrique et l'Océanie », explique Éric Vignot, propriétaire du domaine de Crécy, créateur de la fondation et grand défenseur des perroquets.

Parrot World : route de Guérard, 77580 Crécy-la-Chapelle.

Tarifs : 14 € et 18 € (individuels), 11 € et 15, 50 € (groupes) et 28 € et 36 € (pass annuel).

Renseignements : 01 64 75 34 44 et commercial@parrotworld.fr.