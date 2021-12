Le palmarès 2021 des meilleures baguettes de Seine-et-Marne

La Brie, terre de bon pain. Après le Fournil briard, la boulangerie de Brie-Comte-Robert distinguée l'année dernière dans la catégorie ‘'baguette tradition'', c'est au tour du Jardin des gourmandises, à Presles-en-Brie, de remporter ce titre très envié. La Maison Heudrechy (Champs-sur-Marne) et la boulangerie Driot (Boissy-le-Châtel) complètent le podium. Dans la catégorie ‘'pain courant'', c'est le Sésame Doré, à Saint-Thibault-des-Vignes, qui s'est imposé devant la boulangerie Beaugrand (Rozay-en-Brie) et la boulangerie du Parc (Chelles). Quant au meilleur apprenti, il s'appelle Morgan Monteiro et travaille à la boulangerie du Parc, à Chelles. Il a devancé ses collègues Thomas Canivet (La Paulinette calmétienne, Chaumes-en-Brie) et Bastien Balay (boulangerie De Sousa, Pontault-Combault).