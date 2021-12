Le nouveau Thalys sur les rails

Créée pour rapprocher, selon Bruno Dierickx, directeur commercial de Thalys,

« l'Est parisien, poumon économique de l'Île-de-France et les villes dynamiques du bassin flamand », cette nouvelle liaison Marne-la-Vallée - Roissy CDG - Bruxelles, Amsterdam a accueilli dernièrement ses premiers voyageurs belges et néerlandais. Les trains effectuent deux allers-retours quotidiens, avec des places accessibles dès 29 euros pour une place standard (et à 15 euros pour les enfants). Selon Bertrand Gosselin, directeur général de Thalys, « cette extension de notre réseau sera aussi le moyen de simplifier l'accès à Disneyland Paris, et à toute la région, à nos voyageurs néerlandais et belges ». Pour Isabelle Willemsens, country director Benelux Parks and Resorts, « accueillir Thalys à Disneyland Paris est un véritable atout pour notre parc. Cette liaison directe depuis Bruxelles, Anvers, Rotterdam et Amsterdam nous permet d'être toujours plus proches de notre clientèle internationale ».