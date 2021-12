Le nouveau préfet prend ses fonctions

Le nouveau préfet de Seine-et-Marne a pris ses fonctions en début de semaine dernière. Après avoir déposé une gerbe au monument aux morts de Melun, celui qui est aussi énarque de formation (promotion « Louise Michel ») a reçu les responsables locaux à l'hôtel préfectoral. L'ex-préfet de l'Eure, qui donnera la part belle à la thématique de la sécurité, a souhaité accompagner dès la fin de cette première journée d'installation les policiers de la BAC à Melun et Savigny-le-Temple.

Entre autres domaines, le préfet s'attachera à agir au service de l'emploi, à préserver les équilibres entre les terres agricoles et les zones denses, mais aussi à permettre au département de développer plus encore son po-tentiel touristique et culturel.

La préfète, Béatrice Abollivier, a expliqué lors de la cessation de ses fonctions que cette mutation était arrivée un peu tôt, lui laissant une sensation « d'inachevé ». Revenant sur son expérience seine-et-marnaise, l'ancienne préfète a notamment évoqué « le tempérament entreprenant » des agriculteurs seine-et-marnais, citant l'exemple de la méthanisation. L'ex-préfète a aussi évoqué le GIP « Accueil des gens du voyage », la Charte de bon voisinage, l'implantations d'entreprises de poids à Sénart (Assa Abloy et Iris Ohyama notamment), l'épisode de la fermeture de la Fromagerie de la Brie, mais aussi les « désastres industriels » d'Arjowiggins et Villeroy & Boch ou encore le plan départemental de l'eau. La préfète a ainsi résumé son action : « le métier préfectoral est la rencontre avec un territoire et ses habitants ».