Le nouveau cinéma de la Ferme du Buisson ouvrira ses portes le 30 novembre

Implantée à Noisiel, la Ferme du Buisson, scène nationale, cinéma et centre d'art contemporain, propose une programmation pluridisciplinaire (théâtre, danse, cirque, cinéma, art contemporain…). Sur plus de 1 300 m2, les films vont ainsi trouver un nouvel écrin dans la partie la plus ancienne de la ferme, qui a conservé son pigeonnier et ses charpentes en bois centenaires.

Le nouveau cinéma, intégralement chauffé en géothermie, s'étend sur plus de 1 300 m² de surface, au cœur desquels se trouvent différents espaces et lieux de vie. Deux salles de projection seront accessibles. La première salle proposera 260 places (dont 7 pour les personnes à mobilité réduite) avec un grand écran de 13 mètres de base (l'un des plus grands du département). La Salle 2 comptera 125 places, dont quatre pour les personnes à mobilité réduite.

L'atelier, nouveau-né du lieu, est conçu pour conduire des ateliers pédagogiques et s'initier aux techniques du cinéma (montage, réalisation…). Equipé d'ordinateurs, de logiciels de montage, de matériel de tournage, cet espace permettra également à des jeunes cinéastes émergents du territoire de bénéficier d'un lieu de travail, sous forme de résidence à la Ferme.

Œuvres de jeunes cinéastes et de réalisateurs confirmés, courts et longs métrages, films fortement exposés et de plus modeste diffusion, documentaires et fictions, films du patrimoine, 3D… Avec près de 250 films et 2 600 séances, tous les cinémas se croisent à la Ferme du Buisson. Chaque mois, des films sont présentés en sortie nationale. Le cinéma est par ailleurs classé Art & Essai avec les trois labels décernés par le CNC : jeune public, patrimoine & répertoire, recherche & découverte. Il est membre du réseau Europa Cinémas.

5,45 millions d'euros de travaux

Cette rénovation a été dirigée par la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, sur un projet de l'architecte Farid Azib (cabinet Randja). Lancés en janvier 2014, les travaux d'un montant de 5,45 millions d'euros ont connu d'importants retards en raison, notamment, de difficultés techniques.

Le chantier est soutenu par des partenaires à hauteur de 1,9 million d'euros, parmi lesquels la Région Île-de-France (690 000 euros), le Conseil départemental de Seine-et-Marne (450 000 euros), le Centre national du cinéma et de l'image animée (300 000 euros) et le projet européen Greenov (250 000 euros).