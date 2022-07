Le musée de Melun reçoit un prix doté de 8 000 euros

Organisée du 10 février au 10 mars dernier, cette campagne de vote en ligne avait pour but de sélectionner une œuvre d’art par région pour bénéficier d’un mécénat d’un montant de 8 000 euros, afin que cette œuvre fasse l’objet de travaux de restauration. Au total, ce sont 67 843 personnes qui se prononcées et en Île-de-France, c’est le musée de Melun qui s’est imposé avec la toile “Napoléon en costume impérial“ (2 264 votes obtenus). Cette œuvre monumentale avait été commandée au peintre Girodet par l’Empereur Napoléon 1er. Devenue instable et en mauvais état avec le temps, la toile se décollait. La restauration va donc consister à la stabiliser et refixer la couche picturale permettant ainsi au vernis de retrouver son éclat d’origine.

La remise de prix s’est déroulée le 1er juillet à la mairie en présence des porteurs du projet, de membres de la Sauvegarde de l’art français et de la société Allianz France, le mécène.