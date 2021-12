Le musée de la Grande Guerre maintient sa fréquentation

Avec 100 000 visiteurs, 2019 se classe comme la quatrième meilleure année de fréquentation du musée après 2012, (l'année d'ouverture du musée avait vu passer 115 000 visiteurs), 2014 et 2018 (les deux années fortes du centenaire ayant respectivement reçu 135 000 et 120 000 visiteurs). Un pari réussi pour le musée qui a donc continué à fidéliser et attirer le public au-delà des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre.

Les visiteurs individuels restent en constante évolution et représentent 55% de la fréquentation du musée (57 000 visiteurs). Les groupes sont stables, avec 45% de la fréquentation. Le public est majoritairement francilien, composé de 40% de Seine-et-Marnais et de 27% de Franciliens (hors 77).

Le nouvel espace famille “Bienvenue au cantonnement”, inauguré au début de l'année 2019, a su rencontrer son public en attirant une bonne part de familles.

Par ailleurs, les 21 000 visiteurs qui ont plongé dans la découverte du travail des hommes politiques et diplomates de l'époque, avec l'exposition “Dans les coulisses de la paix”, font de cette dernière la troisième plus fréquentée de toutes les expositions temporaires du musée depuis son ouverture, derrière “Familles à l'épreuve de la guerre” et “Join now ! L'entrée en guerre de l'Empire britannique“. Depuis son ouverture en 2011, ce sont 860 000 visiteurs qui ont franchi les portes du musée.