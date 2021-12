Le musée de la Grande Guerre à l’heure de Noël

Le jeudi 23 et le vendredi 24 décembre (10h30 et 14h30), le musée de laGrande Guerre de Meaux mettra à l’honneur le conte “L’espoir de Noël“ pour les 5-7 ans. Le mercredi 29 et le jeudi 30 décembre (14h30), l’atelier “Diy“ sera consacré à la carte de vieux (à partir de 8 ans). Deux livrets-jeux sont disponibles gratuitement à l’accueil du musée : “Bêtes de guerre“ (à partir de 7 ans) et “Sur les pas d’Oscar“ (5-7 ans).

Pour toute la famille, deux expositions à ne pas manquer. Tout d’abord “ 10 ans de dons !“. A l’occasion de son 10e anniversaire, le musée honore la démarche des nombreux donateurs qui ont contribué à l’enrichissement de ses collections. Une centaine d’objets et de documents est ainsi présentée pour mettre en valeur leur diversité. Cette exposition se déroule jusqu’au 14 février. D’autre part, celle consacrée à Georges Bruyer(“Graver la guerre“) s’achèvera le 3 janvier. Peintre, graveur et céramiste, cet artiste-combattant donne à voir une autre image de la Première Guerre mondiale. Outre ses descriptions du quotidien et ses représentations de ses camarades, Georges Bruyer rend compte en couleur et développe une iconographie propre autour de la représentation de la nuit, qui devient un thème récurrent dans son travail.

Informations et réservations : www.museedelagrandeguerre.com