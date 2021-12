Le musée de la gendarmerie soutient “Movember”

La moustache au service de “Movember“. Visites guidées et ateliers jeune public vont rythmer la vie du musée de la gendarmerie nationale, à Melun, au cours de ce mois de novembre. Ses responsables ont choisi le symbole de la moustache (surnom donné aux gendarmes par les citoyens au XIXe siècle) pour soutenir l’action de l’association “Movember“. Celle-ci lutte contre le cancer de la prostate (1, 4 millions de cancers chaque année dans le monde), le cancer des testicules, la santé mentale et la prévention du suicide chez les hommes (60 suicides par heure dans le monde).

C’est par le biais de l’humour que l’association, créée en 2003 et qui a initié 1250 projets à travers le monde, a choisi de faire passer ses messages de prévention en faisant de ce mois de novembre celui de la moustache. Il paraissait donc naturel au musée de la gendarmerie nationale, représentatif d’une institution qui compte dans ses rangs 75 % d’hommes, de s’impliquer dans ce projet social.

L’action de “Movember“ passe par la sensibilisation sur la santé masculine (dépistage, accompagnement, soutien), mais aussi par la collecte de fonds pour aider à la recherche et financer des projets de prévention.

Pour accompagner cet enjeu de santé publique, le musée propose des visites guidées dédiées à l’histoire de la moustache en gendarmerie, qui a été réglementée pendant près de 100 ans. Tous les samedis du mois de novembre, le public peut ainsi découvrir les secrets cachés de la pilosité en gendarmerie tout en étant sensibilisé aux questions des maladie masculines. De leur côté, les plus jeunes ont l’occasion de réaliser leur postiche de moustache personnalisé à l’aide de peinture, de plumes et de paillettes.

Musée de la gendarmerie nationale : 1-3, rue Emile Leclerc, Melun. Les samedis 13, 20 et 27 novembre (15 h 30). Tarif unique : 7 euros (à partir de six ans). Inscription obligatoire : 01 64 52 53 62 et musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr