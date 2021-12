Le musée aéronautique et spatial Safran propose la découverte de plus de 100 moteurs d’avions, réacteurs de fusées, turbines d’hélicoptères… ainsi que de nombreuses maquettes d’avions. Créé en 1985, il est installé dans un hangar des années 1930. Il propose aux visiteurs une exposition interactive « où aéronefs et moteurs grandeur nature côtoient maquettes didactiques et audiovisuels pédagogiques »… Les principaux équipements aéronautiques produits par Safran depuis les origines –trains d’atterrissage, systèmes de freinage, câblages...– complètent le dispositif de présentation de l’épopée de l’aviation et de l’espace.