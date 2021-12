Le Mouchoir Français redonne des couleurs à la filière textile

Économie circulaire, zéro déchet et développement durable : Le Mouchoir Français est tout cela à la fois. En créant sa société il y a six ans, Mathieu Maisonnial, jeune entrepreneur issu du monde de l'informatique, avait trois objectifs : ressusciter une filière traditionnelle disparue en 2003, relancer un produit tombé en désuétude à cause de la concurrence du mouchoir en papier et insuffler de nouvelles valeurs. « Il était temps de remettre ce produit écoresponsable sur le devant de la scène, explique le dirigeant. Nos modes de production et de consommation ont été trop souvent remis en question par une mondialisation à outrance. »

Mais lancer une marque textile en France au xxie siècle a ressemblé à un véritable défi pour Mathieu Maisonnial, contraint de repartir de zéro. En effet, quand lui vient l'idée de remettre les mouchoirs en tissu au goût du jour, il se met à la recherche de fabricants pour leur proposer de lancer une boutique sur Internet. Mais il se rend vite compte qu'à l'exception d'une maison de luxe, il n'en existe plus dans l'Hexagone. Sans vraiment trop savoir où il va, Mathieu décide alors de s'atteler à la tâche. Sa persévérance et son audace vont finir par payer et c'est ainsi que Le Mouchoir Français est né.

Une vision écologique et sociale

Aujourd'hui, la marque propose 80 modèles de mouchoirs. Certains sont notamment fabriqués avec du coton bio possédant la certification internationale Gots (Global organic textile standard) sur toute la chaîne de fabrication. Si son modèle de production est innovant, l'entreprise possède également une vision écologique et sociale. Ainsi, la confection est réalisée dans deux ateliers aux caractéristiques particulières. Le premier, à Paris, aide les personnes en situation de handicap à se réinsérer professionnellement et le second, basé dans les Deux-Sèvres, est une société coopérative et participative (Scop) dans laquelle les salariés sont actionnaires majoritaires.

Fier d'avoir réussi à remettre sur pied la première chaîne de production de mouchoirs en tissu en France, l'entrepreneur seine-et-marnais nourrit désormais de nouvelles ambitions : développer une logistique, afin de réaliser des imprimés textiles à grande échelle, et inviter des artistes à s'exprimer sur ces carrés de coton.

Renseignements : https://mouchoir-en-tissu.fr.

Tél : 09 72 54 86 47.