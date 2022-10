Le Mondial militaire d’équitation à Fontainebleau

Cette compétition internationale militaire de saut d’obstacles va rassembler 33 cavalières et cavaliers représentant onze pays différents : Arabie Saoudite, Bahreïn, Brésil, Espagne, Grèce, France, Italie, Maroc, Pays-Bas, Pérou et Qatar. La délégation française comptera trois cavaliers issus de l’Armée de Champions : l’adjudant-chef Donatien Schauly (champion du monde en 2017), l’adjudant-chef Benjamin Courtat et l’adjudant Chloé Hardy, tous les trois membres du Centre national des sports de la défense, à Fontainebleau.

Plusieurs épreuves (vitesse et difficultés progressives) seront au programme de ces quatre journées. La cérémonie de clôture, le 8 octobre, se déroulera en présence du Cadre Noir de Saumur, de la Garde républicaine de Paris et le canon attelé de Draguignan.