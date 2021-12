Le monde de l'entreprise et de l'éducation se donnent rendez-vous

Cette semaine a eu dès l'origine collégiens/lycéens et à leurs enseignants de partir à la découverte de l'entreprise à travers des actions de sensibilisation. Elle vise notamment à préparer l'intégration des jeunes dans le monde du travail, mais aussi à leur transmettre le goût d'entreprendre. Cette année, c'est le thème de “l'entreprise et de l'innovation sociale”

qui a été choisi. « Ce sera l'occasion d'interroger les modes de gouvernance et plus largement l'alimentation, les mobilités, les énergies… », explique Franck Thénard-Duvivier, directeur académique adjoint des Services de l'Education nationale.

Pour ce faire, des actions sont organisées dans tout le département avec des entreprises et des classes volontaires. Cette année, 33 actions sont prévues au total, dont une vingtaine sont à mettre à l'actif du Medef Seine-et-Marne. Le mouvement patronal a mobilisé 15 de ses adhérents, avec à la clé neuf visites de sites et 10 interventions d'entreprises en classe. Du côté de l'Education nationale, 17 établissements et près de 30 enseignants se sont portés volontaires. « Avec Jérôme Langlais, ingénieur pour l'école, nous avons souhaité attirer cette année de nouvelles entreprises et d'autres publics, tels que les décrocheurs »,

explique Odile Monrose, chargée de mission au Medef 77. Parmi les entreprises ayant participé pour la première fois cette année, on citera les adhérents du Medef Seine-et-Marne SMC France, Joker Log, Transgourmet ou encore Laera.

« Si la Semaine école-entreprise est l'occasion de faire une mise en valeur ponctuelle, des visites et des rapprochements écoles-entreprises ont également lieu tout au long de l'année », tient à préciser Jérôme Langlais. Des stages en entreprises seront par exemple proposés aux enseignants dans le cadre du Cerpep (Centre d'études et de recherches sur les partenariats avec les entreprises et les professions). « Ce sera destiné aux enseignants du Sud 77 », précise Gwenaëlle Coignard, conseillère départementale à la formation tout au long de la vie.

Ces premiers contacts entre les établissements et les entreprises ont également pour objet de nouer des liens qui seront mis à profit lors d'éventuels recrutements, demandes de stage ou

de formation en alternance.