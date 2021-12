Le mois du numérique

Parce que les données et leur sécurisation sont un enjeu important pour les entreprises, les Digiteurs proposent un ensemble d'événements sur le territoire francilien tout au long du mois de juin. Rendez-vous le mercredi 13 juin dans votre Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne pour rencontrer experts, porteurs de solutions et conseillers numériques.

Programme

- 9 heures - 10 h 15 : conférence

« Les cyberattaques : d'où viennent les menaces, vers qui, quels impacts pour votre entreprise et vos données ? »

Résultats de recherche Général d'armée Marc Watin-Augouard, fondateur du fic (forum international de la cybersécurité).

- 10 h 30 - 11 h 30 : table ronde

« RGPD : les actions à mettre en place dès maintenant pour votre TPE/PME »

- 11 h 45 - 12 h 45 : table ronde

« Accélérez le développement commercial de votre entreprise grâce à la prospection digitale »

• Intervention Ugo Malavar – Neoptimal : en continu de 9 heures à 13 heures

• Les rencontres solutions : venez rencontrer et échanger avec les experts de la CCI