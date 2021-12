Le mois des aidants a commencé

Prendre soin de soi pour prendre soin d’un proche. Tel est l’objectif de cette manifestation organisée par le conseil départemental de Seine-et-Marne en partenariat avec plusieurs communes. Conseils et soutien moral aux aidants vont ainsi rythmer ces trois semaines, car trop souvent, les personnes, qui accompagnent leurs proches malades ou âgés jusqu’à l’épuisement, devraient elles-mêmes être en forme physiquement et moralement.

Conférences, ateliers (musicothérapie, médiation animale, sport adapté…), webinaires et projections de films (Hors Normes, The Father) vont être au programme de ce Mois de l’aidant. Un stand itinérant circulera également à Provins, Noisiel, Lagny-sur-Marne et Chelles. Il présentera gratuitement les dernières nouveautés en matière de matériel adapté aux personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Ce stand sera animé par des professionnels médico-sociaux, qui viendront à la rencontre des personnes aidantes. Les maisons départementales des solidarités (MDS) et les points autonomie territoriaux (PAT) du département accueilleront aussi ces différentes animations.

L’engagement du Département va se traduire également par la signature d’une charte d’engagements réciproques avec l’association France Alzheimer. Cette charte repose sur trois axes majeurs : l’orientation, l’inclusive et la sensibilisation. Parmi les actions prévues figurent notamment les transports pour les personnes malades en zone rurale, le soutien des actions inclusives développées par France Alzheimer (activités sportives, cafés mémoire, séjours vacances adaptés pour les personnes malades, les proches aidants et pour le couple aidant/ aidé…), la garantie de l’insertion régulière d’informations sur la maladie d’Alzheimer au sein des supports de communication Département.

Durant ces trois semaines, une ligne téléphonique dédiée (01 64 79 73 29) sera également ouverte. Des professionnels médico-sociaux répondront à toutes les questions du lundi au vendredi (9h-17h). Une adresse électronique (scms@departement77.fr) a été aussi activée.

Enfin, sachez qu’en Seine-et-Marne, il existe une association et deux plateformes d’accompagnement et de répit. “Le Nid des aidants 77” se trouve à La Ferté-sous-Jouarre, tandis que les deux plateformes sont situées à Tournan-en-Brie et à Avon. Leur vocation est triple : apporter de l’information, du soutien psychologique et des solutions de répit aux proches aidants pour que ceux-ci puissent prendre soin de leur santé.

Programme et renseignements :

www.seine-et-marne.fr