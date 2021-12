Le mois de l'aidant

À cette occasion, la collectivité a mis en place un numéro d'appel dédié, le 0800 08 4177. « Besoin de parler, de trouver des solutions de répit, de conseils pour vos démarches ? Les professionnels médico-sociaux du Département vous accompagnent et vous orientent. Ne restez pas seul ! », indique-t-on sur le flyer de présentation. Un interlocuteur sera présent au bout du fil, de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi pour répondre aux demandes des aidants. Il est également possible de contacter les professionnels médico-sociaux du Département par mail à l'adresse scms@departement77.fr.

Un stand itinérant

Cet appartement témoin se déplace dans toute la Seine-et-Marne pour présenter les dernières innovations en matière de matériel adapté aux personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Les aidants peuvent également y rencontrer des professionnels médico-sociaux. Un espace confidentiel est mis en place pour plus de sérénité.

Le programme du stand :

- Lundi 12 octobre 14 h à 20 h 30, mardi 13 octobre 9 h à 20 h 30, mercredi 14 octobre 9 h à 17 h, au Centre commercial Bréau, rue du Bréau, Varennes-sur-Seine.

- Vendredi 16 octobre, de 14 h à 17 h, Hall de la Rotonde, Place du 14 juillet 1789, Moissy--Cramayel.

- Mardi 20 octobre, de 9 h 30 à 17 h, Maison départementale des solidarités (MDS), Grande allée des impressionnistes, Noisiel.

Des animations

Les Maisons départementales des solidarités (MDS) et les Pôles d'autonomie territoriaux (PAT) proposent également des animations et des événements gratuits.

- Mercredi 14 octobre de 14 h 30 à 16 h 30, Domaine de la prévôté, avenue du 8 mai 1945, Savigny-le-Temple. Un groupe de parole est prévu avec Caroline Bacoul, psychologue à l'EHPAD Les Solemnes. Sur inscription au Pôle autonomie territorial par téléphone au 01 64 52 24 48 ou par e-mail à accueil@pat-melun.fr

- Mardi 20 octobre de 9 h 30 à 17 h, Maison départementale des solidarités de Noisiel, Grande allée des impressionnistes, Noisiel. Entrée libre.

Le stand itinérant, animé par les MDS de Noisiel, Lagny-sur-Marne et Chelles, les Pôles autonomie territoriaux de Lagny et Coulommiers, les ergothérapeutes de Merci Julie et la Maison départementales des personnes handicapées (MDPH), sera complété par des groupes de parole animés par des psychologues.