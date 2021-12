Le Mercure de Fontainebleau : Plus qu'un hôtel, un lieu de vie !

Lorsque s'ouvrent les portes du Mercure, point de classique comptoir d'accueil comme dans tous les hôtels. Les employés se présentent à vous avec le sourire pour répondre à votre besoin, car on vient ici pour de multiples raisons : apprécier un bon déjeuner, boire un cocktail, faire un rendez-vous d'affaires, rompre l'isolement du travailleur indépendant en occupant un espace connecté, et même écouter de la musique ! « Nous avons souhaité transformer l'établissement en lieu chaleureux et convivial, ouvrir cet espace à une clientèle locale qui viendrait à nous en dehors d'une demande d'hébergement » confie la directrice commerciale Catherine Pernier.

En effet, le rez-de-chaussée du Mercure s'articule autour du Carroussel (nom du restaurant de l'hôtel), on y trouve sur la droite la bulle rose, un cocon de quatre places qui peut accueillir des professionnels désireux de sortir du bureau et de se concentrer au calme dans un lieu agréable. On peut également travailler en groupe sur les tables signatures, également connectées. « Le wi-fi est en accès gratuit, il n'est pas nécessaire de réserver, le client paye juste ses consommations pour bénéficier de nos espaces de co-working » précise Catherine Pernier.

Autre élément relatif au public professionnel, la salle de réunion de 77 m2 qui permet d'héberger des réunions professionnelles de façon atypique, avec une table de ping-pong, et un tableau noir personnalisable pour les participants, permettant d'inscrire son emprunte, son nom et de créer une dynamique conviviale et décalée.

Dans un registre plus ludique, l'hôtel accueille chaque dimanche des brunches, entre 11H30 et 14h30, pour un coût de 25 euros par personne. Les enfants sont les bienvenus, un magicien y tient des animations un dimanche sur deux, en alternance avec des musiciens. Les jeudis et vendredis, le Mercure organise des concerts de jazz, de musique pop, ou des soirées, mettant en valeur des artistes locaux de qualité, pour le bonheur des hébergés ou des visiteurs occasionnels.

Parmi les nouveautés appréciables du Mercure, sa piscine semi-extérieure pour les hébergés, son court de tennis, et ses modalités d'hébergements qui peuvent convenir à une belle variété de profil, du voyageur isolé qui peut louer un lit à bon prix en dortoir partagé, jusqu'à la famille qui souhaite une suite pour découvrir la région avec de belles prestations.

Bref, un lieu incontournable à vivre au quotidien, qu'on soit de passage dans la région ou qu'on y réside.

Le Mercure Fontainebleau :

41 rue Royale, Fontainebleau.

Tél. :01 64 69 34 34